Экономика

14:01 06.09.2018

Exxon подписала новые соглашения об инвестициях в Китай, несмотря на торговые войны

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Exxon подписала новые соглашения об инвестициях в Китай, несмотря на торговые войны

Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil Corp. подписала новые соглашения об потенциальных инвестициях в нефтехимический проект и терминал для импорта сжиженного газа на юге Китае, несмотря на усиление напряженности в отношениях двух стран.

Как говорится в пресс-релизе Exxon, рамочное соглашение о сотрудничестве подписано с правительством провинции Гуандун для обсуждения возможности строительства нефтехимического комплекса в промышленном парке близ города Хойчжоу - Huizhou Dayawan.

В этом регионе уже расположен завод по производству этилена Royal Dutch Shell Plc и China National Offshore Oil Corp, рассчитанный на выработку 1,2 млн тонн в год.

Окончательное инвестиционное решение по проекту еще не принято, и, как подчеркивает компания, оно будет зависеть от целого ряда факторов, включая получение необходимых разрешений и конкурентоспособность предложения. Запуск комплекса предварительно запланирован на 2023 год.

Комплекс Exxon в Гуанчжоу, как ожидается, будет включать завод по производству этилена на 1,2 млн тонн в год, две линии производства полиэтилена и две линии производства полипропилена.

Кроме того, Exxon согласилась принять участие в строительства СПГ-терминала в Хойчжоу и поставлять для него сжиженный газ. Детали этого проекта пока неизвестны.

ExxonMobil рассчитывает нарастить мощности химического производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке на 40%, в том числе за счет строительства 13 новых предприятий в различных странах.

Теги: #инвестиции #exxon #китай
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