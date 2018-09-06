Рада приняла закон о сохранении украинских лесов с поправками президента

Верховная Рада приняла в целом законопроект №5495 "О сохранении украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов" с поправками президента Украины, устанавливающий жесткую криминализацию контрабанды леса-кругляка и ограничивающий внутреннее потребление необработанного лесоматериала 25 млн куб. м в год.

Законопроект с поправками президента, исключающими пункт о запрете экспорта топливной древесины, поддержали 246 народных депутатов.

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В то же время, по мнению главы профильного комитета ВР Виктора Галасюка, парламент должен вернуться к этому вопросу и найти возможности сохранения запрета экспорта дров, под видом которых из Украины вывозится лес-кругляк.

Как сообщалось, 3 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №5495, которым, в частности, ограничила внутреннее потребление необработанного лесоматериала 25 млн куб. м в год и временно запретила экспорт дров (соответствующие правки были внесены ко второму чтению).

Помимо этого, существенно усилена административная и уголовная ответственность за незаконную вырубку леса и его дальнейший экспорт вне таможенного контроля (контрабанду).

В Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности, вносится норма, согласно которой незаконная порубка и перевозка, хранение незаконно вырубленных деревьев влекут за собой наложение на граждан штрафа от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум – 17 грн), а на должностных лиц – от 75 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (в действующем на сегодня законодательстве - от 5 до 10 и от 7 до 12 необлагаемых минимумов доходов граждан соответственно).

В случае повторного правонарушения в течение года размер штрафа составляет для граждан от 30 до 60 необлагаемых минимумов, для должностных лиц – от 300 до 600.

Помимо этого, согласно изменениям в Уголовный кодекс Украины, перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или сокрытие от таможенного контроля необработанного лесоматериала или пиломатериалов ценных или редких пород карается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Те же действия, которые совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием его служебного положения карается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Если эти действия совершены организованной группой лиц или в особо крупных размерах, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью в течение трех лет и с конфискацией имущества.

В конце июля президент Украины Петр Порошенко наложил вето на принятый Верховной Радой закон и возвратил его в парламент со своими предложениями.

"Президент Украины полностью поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса. Но не поддерживает лоббистские схемы, которые попали в закон между первым и вторым чтением, в частности нормы, противоречащие Соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли", - комментировали в пресс-службе администрации президента.