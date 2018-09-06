Экономика

13:42 06.09.2018

В Киеве состоялось подписание договора о реализации инвестпроекта по строительству ВЭС в Херсонской области стоимостью $450млн

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В Киеве состоялось подписание договора о реализации инвестпроекта по строительству ВЭС в Херсонской области стоимостью $450млн

В администрации президента Украины в четверг состоялось подписание договора о реализации международного инвестиционного проекта по строительству ветровой электростанции в Херсонской области при ведущей роли норвежской компании NBT.

Как сообщил по итогам подписания сторонами документа президент Украины Петр Порошенко, данный договор по строительству ветропарка общей мощностью 250МВт позволит обеспечить до половины потребностей в электроэнергии всей Херсонской области.

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Глава украинского государства отметил, что общий объем инвестиций, предусмотренный данным договором, составляет "почти $450млн".

"Украинские реформы приносят результат в виде норвежских инвестиций", - подытожил П.Порошенко.

Как уточнила агентству "Интерфакс-Украина" глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, EPC-контрактором в рамках проекта является компания PowerChina, поставщиком ветрогенераторов – Nordex (Германия).

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассмотрит вопрос организации кредита на сумму до EUR150 млн ООО "Сивашэнергопром" (Херсонская обл., "дочка" норвежской NBT) для строительства ветряной электростанции (ВЭС) установленной мощностью 250 МВт в Херсонской области. При этом EUR75 млн может быть выделено из собственных средств ЕБРР, вторая половина – синдицирована из других источников.

Общая стоимость возведения ВЭС оценивается финучреждением в EUR369 млн

Норвежская NBT в апреле 2018 года купила ООО "Сивашэнергопром" (оперирует ветропарком мощностью около 3 МВт) и намерена построить на сопредельных территориях ВЭС установленной мощностью 250-330 МВт.

В 2006 году Херсонская облгосадминистрация (ОГА) передала недостроенную Сивашскую ВЭС в концессию ООО "Сивашэнергопром" до 2055 года.

В 2011 году "Сивашэнергопром" заключил договор аренды земельных участков площадью 12 га, находящихся под концессионной ВЭС, и 1,3 тыс. га, предназначенных для строительства новых ветряных и солнечных генерирующих мощностей.

ТЭО достройки Сивашской ВЭС предполагает увеличение мощности существующей станции до 5 МВт (она оборудована устаревшими 16 ветрогенераторами марки USW56-100 номинальной мощностью 107,5 кВт каждый и двумя ветрогенератороми марки Т600-48 номинальной мощностью 600 кВт).

Кроме того, "Сивашэнергопром" планировал строительство на сопредельных участках современного ветропарка мощностью до 300 МВт и солнечной электростанции мощностью до 100 МВт.

В точке строительства Сивашской ВЭС имеется возможность выдачи в объединенную энергосистему Украины до 600 МВт мощности, т. к. непосредственно по землеотводу проходят линии электропередач 220 кВ, 330 кВ. Рядом также расположена подстанция завода "Крымский титан".

NBT на сегодня владеет 49% акций ветропарка Linxi мощностью 100 МВт и 33% акций ветропарка Baicheng мощностью 49,5 МВт в Китае.

Теги: #вэс #строительство #херсон #электростанция
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