Кабмин утвердил концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2018-2022гг

Правительство утвердило концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2018-2022 гг.

Проект соответствующего распоряжения Кабинета министров одобрен на заседании правительства в среду по процедуре без обсуждения.

В соответствии с распоряжением, Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) совместно с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти поручено разработать и подать в установленном порядке на рассмотрение правительства проект общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2018-2022 гг.

Согласно имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" проекту документа, концепция закрепляет целью национальной космической программы на 2018-2022 годы повышение эффективности использования имеющегося космического потенциала для решения актуальных задач, в том числе, социально-экономического, экологического, информационного, научного развития общества, а также обеспечения интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны.

Мероприятия космической программы включают, среди прочего: создание и эксплуатацию космических аппаратов (КА) для получения на системной основе данных от отечественной системы космического мониторинга; создание национальной системы геоинформационного обеспечения и мониторинга как части европейской программы Copernicus и международной системы GEOS; создание КА и обеспечение эксплуатации цифровой спутниковой телекоммуникационной системы; развитие внутреннего рынка космических информационных услуг в сфере ДЗЗ, навигационных услуг; трансфер технологий ракетно-космической отрасли в другие отрасли экономики; предоставление данных космического мониторинга от зарубежных коммерческих КА ДЗЗ.

В числе мероприятий новой госпрограммы также создание отечественных систем ДЗЗ "Сич-2-1" (2020 год), "Сич-2-2"(2021), "Сич-2М" (2024), а также новых КА "Лыбидь-2", "Аэрозоль", "Сич-3-0".

Кроме того, новая космическая программа закрепляет задачи по созданию перспективной ракетно-космической техники, в том числе в рамках международного сотрудничества с частными компаниями; углубление сотрудничества с Европейским космическим агентством (ESA).

В числе задач космической отрасли на 2018-2022 гг, закрепленных новых программным документом, также повышение уровня обороноспособности государства и нацбезопасности путем выполнения госзаказа.

Ориентировочный объем финансирования общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2018-2022 гг. оценивается в около 25 млрд грн, включая средства госбюджета и других источников.