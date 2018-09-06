Экономика

09:42 06.09.2018

Кабмин утвердил концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2018-2022гг

2 мин читать
Кабмин утвердил концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2018-2022гг

Правительство утвердило концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2018-2022 гг.

Проект соответствующего распоряжения Кабинета министров одобрен на заседании правительства в среду по процедуре без обсуждения.

В соответствии с распоряжением, Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) совместно с другими заинтересованными  центральными органами исполнительной власти  поручено  разработать и подать в  установленном порядке на рассмотрение  правительства  проект общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2018-2022 гг.

Согласно имеющемуся в распоряжении агентства  "Интерфакс-Украина" проекту  документа, концепция закрепляет целью национальной космической программы на 2018-2022 годы повышение  эффективности использования  имеющегося космического потенциала для решения актуальных задач, в том числе, социально-экономического, экологического, информационного, научного развития общества, а также обеспечения интересов государства  в сфере национальной  безопасности и обороны.

Мероприятия космической программы включают, среди прочего: создание и эксплуатацию космических аппаратов (КА) для получения на системной основе данных  от отечественной  системы  космического мониторинга; создание национальной системы геоинформационного обеспечения и мониторинга как  части европейской  программы Copernicus  и  международной системы GEOS; создание КА и обеспечение эксплуатации  цифровой  спутниковой телекоммуникационной системы; развитие внутреннего рынка  космических  информационных услуг  в сфере ДЗЗ, навигационных услуг; трансфер технологий ракетно-космической отрасли в другие отрасли экономики; предоставление данных космического  мониторинга от  зарубежных  коммерческих  КА  ДЗЗ. 

В числе мероприятий новой  госпрограммы  также создание  отечественных систем ДЗЗ "Сич-2-1" (2020 год), "Сич-2-2"(2021), "Сич-2М" (2024),  а также  новых КА "Лыбидь-2", "Аэрозоль", "Сич-3-0".

Кроме того, новая  космическая программа закрепляет задачи по созданию перспективной ракетно-космической техники, в том числе в рамках международного  сотрудничества с частными компаниями;  углубление сотрудничества  с Европейским космическим агентством (ESA). 

В числе задач космической отрасли на 2018-2022 гг, закрепленных новых программным документом, также повышение уровня обороноспособности государства и нацбезопасности путем выполнения  госзаказа.

Ориентировочный объем финансирования общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2018-2022 гг. оценивается в около 25 млрд грн, включая средства госбюджета и других источников.

Теги: #гкау #кабмин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин отменил госрегулирование цен на этиловый спирт и услуги в сфере энергетики

Кабмин назначил конкурс по продаже "Центрэнерго" на конец ноября – Трубаров

Кабмин предлагает ввести дополнительный акциз при реализации табачных изделий ниже установленной нормы

Кабмин утвердил концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2018-2022 гг.

Кабмин повысил минимальные цены на алкоголь

Кабмин поручил органам исполнительной власти с 5 октября провести мероприятия по детенизации в сфере занятости и доходов населения

Кабмин повысил зарплату бюджетникам, привлеченным к мероприятиям по отпору вооруженной агрессии РФ на Донбассе

Кабмин намерен утвердить новые требования к отбору банков, уполномоченных обслуживать спецсчета энергокомпаний

ЕБА призвала Раду и Кабмин урегулировать возмещение "старых" сумм НДС

Кабмин планирует частично профинансировать госсубвенцию "Киевэнерго" за счет перераспределения средств на реформу госуправления

ПОСЛЕДНЕЕ

Ресторан Urban Space 500 в Киеве откроется в декабре

Миссия МВФ начала работу в Киеве

Суд обязал Франкфурт запретить въезд дизельным автомобилям с февраля 2019г

Нефть слабо дешевеет после падения накануне

Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 5,8 млн тонн зерновых

Украина к 5 сентября намолотила почти 35 млн тонн зерновых и зернобобовых

Украина за 8 мес. снизила добычу угля на 6,5%

Доллар стабилен к евро, снижается к иене

Австрия хочет видеть в руководстве ЕЦБ своих кандидатов

Природные катаклизмы могут негативно повлиять на рост ВВП Японии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА