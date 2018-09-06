Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 5,8 млн тонн зерновых

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 5 сентября экспортировала 5,751 млн тонн зерновых, что на 13,3% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в среду, к настоящему времени экспортировано около 3,11 млн тонн пшеницы, 1,37 млн тонн ячменя, 1,21 млн тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату экспортировано 28,9 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой данные Минагропрода, Украина в 2017/2018 МГ (МГ, июль-июнь) экспортировала 39,4 млн тонн зерновых.