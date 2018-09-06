Экономика

09:40 06.09.2018

Украина к 5 сентября намолотила почти 35 млн тонн зерновых и зернобобовых

1 мин читать
Украина к 5 сентября намолотила почти 35 млн тонн зерновых и зернобобовых

Украина по состоянию на 5 сентября намолотила 34,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 10 млн га (68% к прогнозу) при урожайности 34,6 ц/га.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в среду, урожай ранних зерновых и зернобобовых культур составил 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га.

Гречихи намолочено 46 тыс. тонн с 36 тыс. га при урожайности 12,8 ц/га, проса – 41 тыс. тонн с 26 тыс. га при урожайности 16 ц/га.

Кроме того, намолочено 1,6 млн тонн подсолнечника с 804 тыс. га при урожайности 19,6 ц/га и 225 тыс. тонн сои с 92 тыс. га при урожайности 24,5 ц/га.

Рапс обмолочен на площади 1 млн га при урожайности 26,1 ц/га, намолочено 2,7 млн тонн.

Наряду с уборкой урожая проводится посев озимого рапса под урожай 2019 года. В настоящее время из прогнозируемых 888 тыс. га засеяно 741 тыс. га.

Теги: #зернобобовые #зерновые
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 5,8 млн тонн зерновых

Украина к 31 августа намолотила 34,5 млн тонн зерновых и зернобобовых

Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 5 млн тонн зерновых

Украина завершила уборку ранних зерновых и зернобобовых, собрав 34,3 млн тонн

Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 4,6 млн тонн зерновых

Grain Alliance намолотил 43,8 тыс. тонн ранних зерновых

Украина к 8 августа собрала ранние зерновые с 91% прогнозированных площадей

Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 2,9 млн тонн зерновых

Украина к 3 августа собрала ранние зерновые с 81% прогнозированных площадей

Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 2,2 млн тонн зерновых

ПОСЛЕДНЕЕ

Ресторан Urban Space 500 в Киеве откроется в декабре

Миссия МВФ начала работу в Киеве

Суд обязал Франкфурт запретить въезд дизельным автомобилям с февраля 2019г

Нефть слабо дешевеет после падения накануне

Кабмин утвердил концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2018-2022гг

Украина за 8 мес. снизила добычу угля на 6,5%

Доллар стабилен к евро, снижается к иене

Австрия хочет видеть в руководстве ЕЦБ своих кандидатов

Природные катаклизмы могут негативно повлиять на рост ВВП Японии

Кабмин отменил госрегулирование цен на этиловый спирт и услуги в сфере энергетики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА