Украина к 5 сентября намолотила почти 35 млн тонн зерновых и зернобобовых

Украина по состоянию на 5 сентября намолотила 34,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 10 млн га (68% к прогнозу) при урожайности 34,6 ц/га.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в среду, урожай ранних зерновых и зернобобовых культур составил 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га.

Гречихи намолочено 46 тыс. тонн с 36 тыс. га при урожайности 12,8 ц/га, проса – 41 тыс. тонн с 26 тыс. га при урожайности 16 ц/га.

Кроме того, намолочено 1,6 млн тонн подсолнечника с 804 тыс. га при урожайности 19,6 ц/га и 225 тыс. тонн сои с 92 тыс. га при урожайности 24,5 ц/га.

Рапс обмолочен на площади 1 млн га при урожайности 26,1 ц/га, намолочено 2,7 млн тонн.

Наряду с уборкой урожая проводится посев озимого рапса под урожай 2019 года. В настоящее время из прогнозируемых 888 тыс. га засеяно 741 тыс. га.