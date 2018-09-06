Экономика

09:26 06.09.2018

Доллар стабилен к евро, снижается к иене

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Доллар стабилен к евро, снижается к иене

Доллар слабо меняется в паре с евро и снижается к иене впервые за пять сессий на опасениях, что США могут ввести новые пошлины на импортируемые из Китая товары.

Евро по состоянию на 9:22 кв торгуется на уровне $1,1627 против $1,1630 на закрытие сессии в среду. Курс доллара составляет 111,40 иены против 111,53 иены накануне.

Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени в районе 129,52 иены по сравнению со 129,71 иены в предыдущую сессию.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос в ходе торгов в четверг на 0,04%.

По словам валютного аналитика Credit Agricole Дэвида Форрестера, курс иены поддерживает спрос инвесторов на защитные активы, возросший на опасениях, что президент США Дональд Трамп может объявить о новых пошлинах в отношении китайских товаров.

Как заявила ранее представительница Белого дома, введение пошлин против Китая после окончания сроков приема комментариев от общественности в четверг "вполне возможно".

Австралийский доллар тем временем опускается на 0,3% к доллару США и на 0,25% к евро после того, как три из четырех крупнейших банков Австралии приняли решение повысить ставки по ипотеке.

Теги: #евро #доллар
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