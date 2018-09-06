Австрия хочет видеть в руководстве ЕЦБ своих кандидатов

Новое правительство Австрии намерено бороться за места в руководстве Европейского центрального банка (ЕЦБ) в следующем году.

В 2019 году состоится смена трех из шести членов исполнительного комитета ЕЦБ, включая его председателя Марио Драги, и страны еврозоны будут стремиться к тому, чтобы попасть в орган, формирующий денежно-кредитную политику региона, отмечает Bloomberg.

"Австрия также готова сделать предложение" кандидата в руководство ЕЦБ, заявил министр финансов страны Хартвиг Лёгер в интервью агентству. "Надеюсь, у австрийца тоже будет шанс", - сказал он.

При этом министр отказался пока назвать имена возможных кандидатов.

Смена главы ЕЦБ происходит в важный момент, когда идет подготовка к повышению процентных ставок в еврозоне. Как ожидается, это произойдет в конце 2019 года. Хотя подобные решения принимаются в рамках заседания 25 членов совета управляющих ЕЦБ, исполнительный комитет из шести человек вносит предложения и устанавливает повестку.

Австрия, также как и Германия и Нидерланды, является страной, ориентированной на сбережения, в связи с чем в последние годы здесь возникло недовольство нулевыми процентными ставками ЕЦБ.

При этом Х.Лёгеру придется убедить министров финансов других государств еврозоны в том, что Австрия заслуживает второго срока в исполнительном комитете ЕЦБ, в то время как представители ряда стран еще никогда не попадали в него. Гертруда Тумпель-Гугерель входила в его состав восемь лет до мая 2011 года.

Первым комитет в мае следующего года покинет главный экономист ЕЦБ Петер Прат (Бельгия), затем в октябре уйдет в отставку М.Драги, а в конце декабря - Бенуа Кёре (Франция).

Срок работы Эвальда Новотны на посту главы ЦБ Австрии завершается в конце августа 2019 года. Он также входит в число членов правления ЕЦБ.

В следующем году также состоится смена руководителя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы Европейского совета Дональда Туска и верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

Ранее Handelsblatt со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель хотела бы видеть на посту председателя ЕК представителя Германии. Ради этого, как отмечалось в статье, канцлер готова отказаться от представления председателя Бундесбанка Йенса Вайдмана на должность главы ЕЦБ.