Экономика

09:20 06.09.2018

Природные катаклизмы могут негативно повлиять на рост ВВП Японии

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Природные катаклизмы могут негативно повлиять на рост ВВП Японии

Участившиеся природные катаклизмы в Японии минувшим летом и в начале осени могут оказать негативное влияние на темпы роста ВВП страны из-за снижения доходов от туризма, полагают аналитики.

Землетрясение в Осаке, случившееся в июне, наводнения в июле и недавний тайфун "Джеби", который стал самым мощным за последние 25 лет, приводят к резкому замедлению роста потока иностранных туристов в Японию. Также негативными факторами стала рекордная летняя жара и обильные дожди.

В июле число туристов из-за рубежа, посетивших Японию, повысилось всего на 5,6%, минимальными темпами с начала 2013 года, когда из-за резкого ухудшения отношений с Китаем турпоток в страну снизился в годовом выражении по итогам одного месяца, пишет агентство Bloomberg.

С тех пор туризм в Японии стал одним из самых активно развивающихся секторов экономики на фоне общей стагнации. Власти страны поставили цель - принять 20 млн иностранных туристов в 2020 году, когда в Токио будет проводиться летняя Олимпиада. Этот план был выполнен на 5 лет раньше.

Однако "избежать падения турпотока в сентябре не удастся", полагает старший экономист SMBC Nikko Securities Койя Миямае, имея в виду последствия тайфуна. Из-за непогоды, в частности, затопило аэропорт Кансай, третий по загруженности в стране - он до сих пор находится под водой, и сроки возобновления его работы не называются.

"Есть вероятность, что поток иностранных туристов снизится в третьем квартале, и это скажется на росте ВВП в этом квартале", - отмечает К.Миямае.

Теги: #япония #катаклизмы #ввп
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