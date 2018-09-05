Кабмин отменил госрегулирование цен на этиловый спирт и услуги в сфере энергетики

Кабинет министров отменил государственное регулирование цен на ряд товаров и услуг, в том числе этиловый спирт и услуги в сфере энергетики.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду.

Согласно проекту постановления, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", Кабмин также отменил госрегулирование цен на услуги испытания автобусов и переоборудованных транспортных средств другого назначения, комплекс работ по обработке внешнеторговых и транзитных грузов в речных и морпортах, продукцию охоты, услуги, предоставляемые иностранными гражданами.

Наряду с этим, как свидетельствует проект постановления, отмена госрегулирования цен касается также услуг, связанных с электронной цифровой подписью.