Экономика

18:11 05.09.2018

Нефть дешевеет на фоне ослабевания шторма "Гордон", цена Brent опустилась до $77,3 за баррель

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Нефть дешевеет на фоне ослабевания шторма "Гордон", цена Brent опустилась до $77,3 за баррель

 Цены на нефть эталонных марок опускаются в среду, поскольку шторм "Гордон" в Мексиканском заливе не привел к масштабным разрушениям и начинает ослабевать.

Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:56 кв уменьшилась на $0,83 (1,06%) - до $77,34 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,88 (1,26%) - до $68,99 за баррель.

Как сообщают синоптики, шторм "Гордон" достиг побережья к западу от границы штатов Миссисипи и Алабама и стремительно ослабевает по мере продвижения вглубь страны.

Ранее нефтедобывающие компании приостановили добычу на платформах в Мексиканском заливе из-за непогоды. По данным американского Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля, производство нефти в Мексиканском заливе снизилось примерно на 9,23%, или на 156 тыс. баррелей в сутки.

"Гордон" стихает после того, как он помог Brent преодолеть отметку в $80 за баррель, - сказал старший аналитик сырьевого рынка в SEB AB Бьярн Скилдруп. - Сейчас Brent несколько снижается на опасениях по поводу emerging markets".

Внимание участников нефтяного рынка переключается на запасы топлива в США, данные о которых будут обнародованы в четверг в 18:00 мск, на день позже обычного в связи с празднованием Дня труда в понедельник.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают повышения запасов нефти в Кушинге по итогам четвертой недели подряд - на 600 тыс. баррелей. Также эксперты ожидают сокращения товарных запасов нефти в США в целом на 2,75 млн баррелей.

Теги: #цены #нефть
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