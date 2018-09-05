ГФС отчиталась об изъятии по итогам 8 мес.-2018 сигарет на 28 млн грн

Таможни по итогам января-августа 2018 года возбудили 766 дел о нарушении таможенных правил в ходе перемещения табачных изделий через границу, изъято 30,6 млн шт. сигарет общей стоимостью 28,15 млн грн, сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС) в среду.

При этом ГФС отметила, что 81% указанных нарушений касались попыток вывоза табачных изделий из страны, по таким фактам изъято 21,9 млн шт. сигарет.

Как отметил директор департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС Василий Поезд, особенно актуальной проблема контрабанды подакцизных товаров, прежде всего, табачных изделий, является на западной границе с государствами-членами ЕС.

"Это связано с тем, что территория Украины используется криминальными группировками, а также отдельными компаниями и гражданами для получения сверхприбылей и незаконного экспорта данной категории товаров в страны Европы", – цитирует пресс-служба В.Поезда.

По данным ГФС, наибольшее количество фактов незаконного вывоза табачных изделий по итогам восьми месяцев текущего года выявлено на границе с Румынией (312) и Польшей (212).

Таможни по итогам 2017 года завели 1883 дела по незаконному перемещению табачных изделий, изъяли 34 млн шт. сигарет на общую стоимость 23,69 млн грн, отмечает ГФС.