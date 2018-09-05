Экономика

17:34 05.09.2018

ГПУ открыла дело против министра энергетики из-за декларирования недостоверной информации

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ГПУ открыла дело против министра энергетики из-за декларирования недостоверной информации

Генеральная прокуратура Украины внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) ведомости об уголовных правонарушениях министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика и судьи Высшего спецсуда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Евгения Литвинова из-за декларирования ими недостоверной информации, сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"Досудебное расследование начато по факту декларирования двумя должностными лицами недостоверной информации на сумму, превышающую 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - говорится в сообщении.

В НАПК добавили, что ранее выводы о нарушениях И.Насалика и Е.Литвинова направлялись в Национальное антикоррупционное бюро, однако оно так и не начало расследования.

"Соответствующие сведения внесены в ЕРДР после обращения НАПК к Генпроркуратуре, как органу, на который возложены функции надзора за соблюдением закона в ходе досудебного расследования, с целью осуществления проверки законности не внесения ведомостей в реестр", - уточняют в пресс-службе.

В НАПК напоминают, что декларирование недостоверной информации может наказываться как штрафом и общественными работами, так и лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Теги: #напк #гпу #насалик
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