Экономика

17:27 05.09.2018

ФГИ отвергает претензии "Грант Торнтон" к конкурсам по отбору инвестсоветников и угрожает судом

3 мин читать
ФГИ отвергает претензии "Грант Торнтон" к конкурсам по отбору инвестсоветников и угрожает судом

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) отвергает обвинения компании "Грант Торнтон" (Украина) в нарушениях в конкурсах по отбору инвестиционных советников как безосновательные, требует опровержения этой информации как неправдивой, в противном случае угрожая подать в суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации.

"Всегда есть проигравшие и победившие. Однако проигрыш не должен быть основанием для вымышленных обвинений", – отмечает ФГИ в заявлении в среду, указывая, что "Грант Торнтон" проиграла в конкурентной борьбе.

Фонд подчеркивает, что конкурсная комиссия в своей работе придерживалась всех принципов прозрачности, законности, состязательности и равенства.

"Важно, что у участников конкурса во время работы комиссии как на первом, так и на втором этапе отбора никаких замечаний не было. В том числе и у "Грант Торнтон", которая обвинила Фонд уже после обнародования результатов конкурсного отбора", – говорится в заявлении.

По мнению ФГИ, заведомо ложные заявления вредят процессу приватизации и мешают приходу инвесторов.

Как сообщалось, "Грант Торнтон" утверждает, что конкурсы по отбору советников для подготовки к продаже ЧАО "Индар", ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и госпредприятий "Завод "Электротяжмаш" и "Угольная компания "Краснолиманская" прошли с грубыми правонарушениями при проведении вторых этапов 30-31 июля 2018 года. По данным компании, в присутствии всех участников конкурса не были распечатаны конверты с конкурсными предложениями и определено их соответствие требованиям, а также не были определены лучшие конкурсные предложения путем начисления баллов и победители этих конкурсов.

Компания также утверждает, что предложенное ею как фиксированное, так и зависящее от результатов приватизации вознаграждение в ряде случаев ниже, чем соответствующее ценовое предложение компаний, признанных победителями конкурсов.

Авторы заявления указали, что проинформировали об этих правонарушениях Кабинет министров и Специальную комиссию Верховной Рады по вопросам приватизации, предложив провести в рамках их полномочий всестороннее оперативное расследование и, в случае их подтверждения, отменить результаты второго этапа конкурсов.

Помимо того, 21 и 22 августа ООО "Грант Торнтон" обратилось в Окружной административный суд города Киева с административными исками к ФГИ, в которых просит признать недействительными результаты конкурсов по отбору советников для "Электротяжмаша", Угольной компании "Краснолиманской" и "Индара", а 28 августа суд открыл производства в данных делах.

По данным "Грант Торнтон", еще один участник обжаловал в Киевском окружном суде результаты конкурсов по отбору советников для ОПЗ и ОГХК.

В связи с этим компания призвала приостановить проведение следующих конкурсов до решения конфликтной ситуации.

И.о. главы ФГИ Виталий Трубаров 31 августа сообщил о заключении договора с компанией Pericles Global Advisory, которая победила в конкурсе в составе консорциума с White&Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital для подготовки к продаже ОПЗ.

Руководитель Фонда 3 сентября также уведомил о подписании договора с компанией "KMPG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting для подготовки ГП "Завод "Электротяжмаш" и договора с "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise, который будет готовить к продаже ОГХК.

По словам В.Трубарова, помимо того подписан договор с "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners, который будет готовить к приватизации Угольную компанию "Краснолиманская", "Президент Отель" и "Индар".

И.о.главы ФГИ напомнил, что на 7 сентября запланирован первый этап отбора инвестиционных советников для ООО "Ориана", ПАО "Азовмаш", "Сумыхимпром", Национальной акционерной компании "Украгролизинг", АО "Херсонская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ", ПАО "Криворожская теплоцентраль" и госпредприятия "Северодонецкая теплоэлектроцентраль".

Теги: #инвестсовет #фги #информация #конкурс #суд
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин назначил конкурс по продаже "Центрэнерго" на конец ноября – Трубаров

Британский суд 4-5 сентября проведет слушания по вопросу отмены ареста активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"

Суд остановил действие госстройнормы о планировании и застройке территории

ФГИ подписал договор с советником по продаже ОПЗ американской Pericles Global Advisory

Суд перенес заседание по делу о выделении земли по "кооперативной" схеме в Харькове на ноябрь

Суд США обязал министра финансов передать Exxon больше данных о штрафе из-за РФ

ФГИ авторизировал 4-ю e-площадку для регистрации отчетов об оценке недвижимости

Суд в Амстердаме арестовал долю Газпрома в "Голубом потоке" по иску "Нафтогаза Украины"

ФГИ провел первый аукцион по продаже объекта малой приватизации

ФГИ выставил на продажу 210 объектов малой приватизации

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин отменил госрегулирование цен на этиловый спирт и услуги в сфере энергетики

Международные резервы Украины в августе-2018 сократились на 2,9%

Нефть дешевеет на фоне ослабевания шторма "Гордон", цена Brent опустилась до $77,3 за баррель

ГФС отчиталась об изъятии по итогам 8 мес.-2018 сигарет на 28 млн грн

ГПУ открыла дело против министра энергетики из-за декларирования недостоверной информации

Число голодающих американцев в 2018г снизилось до минимума за 10 лет

KAN Development и UDP в 2019г начнут строительство жилья в киевском UNIT.City

Кабмин предлагает ввести дополнительный акциз при реализации табачных изделий ниже установленной нормы

Украина выиграла тендер на модернизацию многоцелевых Ми-17 Турецкой жандармерии

Переговоры министров энергетики РФ, Украины и вице-президента ЕК Шефчовича по газу планируются в октябре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА