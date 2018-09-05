ФГИ отвергает претензии "Грант Торнтон" к конкурсам по отбору инвестсоветников и угрожает судом

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) отвергает обвинения компании "Грант Торнтон" (Украина) в нарушениях в конкурсах по отбору инвестиционных советников как безосновательные, требует опровержения этой информации как неправдивой, в противном случае угрожая подать в суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации.

"Всегда есть проигравшие и победившие. Однако проигрыш не должен быть основанием для вымышленных обвинений", – отмечает ФГИ в заявлении в среду, указывая, что "Грант Торнтон" проиграла в конкурентной борьбе.

Фонд подчеркивает, что конкурсная комиссия в своей работе придерживалась всех принципов прозрачности, законности, состязательности и равенства.

"Важно, что у участников конкурса во время работы комиссии как на первом, так и на втором этапе отбора никаких замечаний не было. В том числе и у "Грант Торнтон", которая обвинила Фонд уже после обнародования результатов конкурсного отбора", – говорится в заявлении.

По мнению ФГИ, заведомо ложные заявления вредят процессу приватизации и мешают приходу инвесторов.

Как сообщалось, "Грант Торнтон" утверждает, что конкурсы по отбору советников для подготовки к продаже ЧАО "Индар", ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и госпредприятий "Завод "Электротяжмаш" и "Угольная компания "Краснолиманская" прошли с грубыми правонарушениями при проведении вторых этапов 30-31 июля 2018 года. По данным компании, в присутствии всех участников конкурса не были распечатаны конверты с конкурсными предложениями и определено их соответствие требованиям, а также не были определены лучшие конкурсные предложения путем начисления баллов и победители этих конкурсов.

Компания также утверждает, что предложенное ею как фиксированное, так и зависящее от результатов приватизации вознаграждение в ряде случаев ниже, чем соответствующее ценовое предложение компаний, признанных победителями конкурсов.

Авторы заявления указали, что проинформировали об этих правонарушениях Кабинет министров и Специальную комиссию Верховной Рады по вопросам приватизации, предложив провести в рамках их полномочий всестороннее оперативное расследование и, в случае их подтверждения, отменить результаты второго этапа конкурсов.

Помимо того, 21 и 22 августа ООО "Грант Торнтон" обратилось в Окружной административный суд города Киева с административными исками к ФГИ, в которых просит признать недействительными результаты конкурсов по отбору советников для "Электротяжмаша", Угольной компании "Краснолиманской" и "Индара", а 28 августа суд открыл производства в данных делах.

По данным "Грант Торнтон", еще один участник обжаловал в Киевском окружном суде результаты конкурсов по отбору советников для ОПЗ и ОГХК.

В связи с этим компания призвала приостановить проведение следующих конкурсов до решения конфликтной ситуации.

И.о. главы ФГИ Виталий Трубаров 31 августа сообщил о заключении договора с компанией Pericles Global Advisory, которая победила в конкурсе в составе консорциума с White&Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital для подготовки к продаже ОПЗ.

Руководитель Фонда 3 сентября также уведомил о подписании договора с компанией "KMPG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting для подготовки ГП "Завод "Электротяжмаш" и договора с "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise, который будет готовить к продаже ОГХК.

По словам В.Трубарова, помимо того подписан договор с "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners, который будет готовить к приватизации Угольную компанию "Краснолиманская", "Президент Отель" и "Индар".

И.о.главы ФГИ напомнил, что на 7 сентября запланирован первый этап отбора инвестиционных советников для ООО "Ориана", ПАО "Азовмаш", "Сумыхимпром", Национальной акционерной компании "Украгролизинг", АО "Херсонская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ", ПАО "Криворожская теплоцентраль" и госпредприятия "Северодонецкая теплоэлектроцентраль".