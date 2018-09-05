Число голодающих американцев в 2018г снизилось до минимума за 10 лет

Число американцев, испытывавших проблемы с доступом к продовольствию, в 2017 году сократилось на 2,8% по сравнению с предыдущим годом и составило около 40 млн человек, что является минимальной отметкой с 2007 года, свидетельствуют данные ежегодного отчета министерства сельского хозяйства США.

Во многом снижение числа американцев, рискующих оказаться без пропитания, вызвано снижением безработицы в США. В августе 2018 года показатель составил минимальные с 2000 года 3,9%.

Наиболее тревожная ситуация с продовольственной безопасностью наблюдалась в штате Нью-Мексико - здесь около 17,9% домохозяйств в какой-то момент в прошлом году сталкивались со сложностями в вопросе обеспечения себя едой. Самый низкий процент домохозяйств, столкнувшихся с угрозой голода, зафиксирован на Гавайях - 7,4%.

Лучшие показатели обеспеченности едой также наблюдаются в традиционно зажиточных штатах на северо-востоке США (Вермонт, Массачусетс, и т.д.), а также в северных штатах центрального региона - Айова, Миннесота, Висконсин, Северная и Южная Дакота. Самые большие проблемы с едой испытывают жители южных штатов - помимо Нью-Мексико, в зоне риска находятся Миссисипи, Арканзас, Луизиана, Алабама и Кентукки.

Число американцев, участвующих в программе продовольственной помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP, известная как "продовольственные талоны"), в мае 2018 года (последний месяц, за которые доступны данные) упало до минимального уровня с декабря 2009 года - 39,3 млн человек.

Около 58% американцев, испытывающих проблемы в доступе к продовольствию, либо пользуются талонами на продовольствие, либо участвуют в программах по предоставлению бесплатных школьных обедов или продовольственной помощи матерям с детьми.

В настоящее время в Конгрессе обсуждается вопрос перенаправления части средств, выделяемых на программу SNAP, на организацию курсов переквалификации безработных. Такое предложение внесли члены Республиканской партии, демократы выступают резко против таких изменений.