Кабмин повысил зарплату бюджетникам, привлеченным к мероприятиям по отпору вооруженной агрессии РФ на Донбассе

Кабинет министров Украины предусмотрел повышение на 50% зарплат бюджетникам, которые участвуют в обеспечении проведения антитеррористической операции, либо привлечены к мероприятиям по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Согласно документу, заработная плата работников учреждений и организаций, которые финансируются из бюджета, которые участвуют в обеспечении проведения антитеррористической операции, а также работников, привлекаемых к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, увеличивается на 50% за фактическое время пребывания в районах проведения операции при наличии подтверждающих документов.

Кроме того, правительство рекомендует руководителям других субъектов хозяйствования предусмотреть в коллективных договорах соответствующую норму.