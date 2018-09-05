Экономика

11:43 05.09.2018

Украина выплатила $444 млн купон по еврооблигациям-2015

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Украина выплатила $444 млн купон по еврооблигациям-2015

 Министерство финансов Украины выплатило $444 млн по шестому купону по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства.

В Минфине напомнили, что поскольку первый понедельник сентября в США является официальным выходным, то выплата купона была осуществлена 4 сентября.

Как сообщалось, указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государственным долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное им.Янгеля" (Днепр).

Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год – 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год.

Общая сумма первого купонного платежа составила $473,313 млн, второго, третьего и четвертого - $505,429 млн, пятого - $444,4 млн.

Теги: #купон #еврооблигации #минфин
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