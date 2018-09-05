Бахматюк отвергает подозрения НАБУ в выводе денег из банка "ВиЭйБи"

Подозрения Национального антикоррупционного бюро Украину (НАБУ) о выводе средств из банка "ВиЭйБи" накануне признания его неплатежеспособным беспочвенны и ранее уже были опровергнуты другими правоохранителями, заявляет экс-владелец банка Олег Бахматюк.

"Другими правоохранительными органами было документально подтверждено, что никакого вывода денег из банка не было, и дело было закрыто. Все те операции, о которых говорится в представлении детектива НАБУ, были внутренними банковскими операциями. Деньги не выходили из банка", – подчеркнул О.Бахматюк в документе, переданном агентству "Интерфакс-Украина" его пресс-службой.

Ранее 4 сентября издание "Экономическая правда" сообщило о принятом в середине августа это года определении Соломенского суда Киева, которым детективам НАБУ предоставлен временный доступ к вещам и документам членов правления, наблюдательного совета банка по делу о возможной растрате средств рефинансирования НБУ. Согласно документу, НАБУ возбудило это дело в октябре 2016 года и в его рамках в начале августа этого года проводило обыски в банке "ВиЭйБи".

Детективы НАБУ, среди прочего, расследуют возврат крупных депозитов ряду подконтрольных О.Бахматюку компаний, зачисление частных встречных однородных требований связанных лиц, а также досрочное возвращение $45 млн компании Quickcom Limited, через которую бизнесмен покупал и инвестировал в банк.

"Все факты, приведенные в определении суда, уже полтора года исследовались другими правоохранительными органами, были проведены десятки допросов и следственных действий, в результате чего дело было закрыто за отсутствием состава преступления", – отмечает пресс-служба О.Бахматюка.

В ней также напомнили, что согласно закону "Маски-шоу стоп" следственные органы не должны были повторно открывать закрытые дела.

"К сожалению, сейчас придется тратить массу времени, усилий и средств налогоплательщиков на то, чтобы доказать давно доказанные факты", – считают в пресс-службе бизнесмена.

Как сообщалось, НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк, а в июне 2015 года признал неплатежеспособным банк "Финансовая инициатива". Затем Нацбанк подал на О.Бахматюка в суд пять исков о взыскании задолженности по персональному договору поручительства по обязательствам этих кредитных учреждений, суммарно задолжавших НБУ по рефинансированию 10,9 млрд грн.

В свою очередь, О.Бахматюк возложил ответственность за ухудшение ситуации в банках на НБУ и заявил о готовности к компромиссу с Нацбанком по вопросу поручительств, предложив мировое соглашение с рассрочкой на семь лет с возможностью увеличить залог перед Нацбанком.