Кабмин намерен утвердить новые требования к отбору банков, уполномоченных обслуживать спецсчета энергокомпаний

Кабинет министров Украины намерен утвердить новые требования к отбору банков, уполномоченных обслуживать счета участников рынка электроэнергии со специальным режимом использования.

Соответствующий проект постановления включен в повестку заседания правительства 5 сентября.

Согласно документу, уполномоченными банками могут стать государственные финучреждения, располагающие подразделением по обслуживанию спецсчетов участников рынка электроэнергии.

Помимо этого, уполномоченные банки должны располагать разветвленной сетью обособленных подразделений, иметь внутрибанковскую платежную систему, обеспечивающую дистанционное обслуживание счетов.

Еще одним требованием является наличие у банка опыта по обслуживанию и кредитованию энергогенерирующих компаний, поставщиков электроэнергии, оптового поставщика электроэнергии.

Минэнергоугля в месячный срок с момента вступления в силу постановления должно подать в Кабмин предложения для определения перечня уполномоченных банков, соответствующих всем критериям.

Как сообщалось, государственный "Ощадбанк" располагает сетью из 2980 подразделений, "Приватбанк" – 2108 подразделений.

Спецсчета используются для приема платежей от потребителей с последующим их распределением по алгоритму, определенному НКРЭКУ для каждой из энергокомпаний. Такой механизм создан для автоматического перечисления большей части платежей в счет оплаты энергоносителей и сокращения долгов энергокомпаний перед оптовым поставщиком энергоносителей.