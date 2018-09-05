Экономика

09:51 05.09.2018

"Мотор-Сич" и "Авиакон" модернизируют 17 вертолетов турецкой жандармерии за $40 млн

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"Мотор-Сич" и "Авиакон" модернизируют 17 вертолетов турецкой жандармерии за $40 млн

 Украина выиграла тендер стоимостью $40 млн на ремонт и модернизацию 17-ти вертолетов Ми-17 турецкой жандармерии, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Twitter из Турции, где он находится с визитом.

"Реализуется (тендер) компанией "Мотор-Сич" и ремонтным заводом в Конотопе", – уточнил глава МВД.

"Мы имеем уникальную компетенцию в сфере авиаремонта. Сотрудничество с Турцией - это наша стратегия", – подчеркнул А.Аваков.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также для промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. В 2012 году в Запорожье создано вертолетное КБ "Мотор Сич". В настоящее время ПАО обеспечивает, в том числе, производство многоцелевых вертолетов Ми-8МСБ и Ми-2МСБ, являющихся ремоторизированными и модернизипрованными версиями советских многоцелевых Ми-8Т и Ми-2. В 2015 году "Мотор Сич" начаты поставки вертолетной техники в армию в рамках гособоронзаказа (ГОЗ).

Входящий в состав "Укроборонпрома" с 2011 года по решению правительства ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" обеспечивает капитально-восстановительный ремонт любой сложности, переоборудование и модернизацию вертолетов семейства Ми всех типов. На заводе капитально ремонтируются и восстанавливаются боевые вертолеты Ми-24, многоцелевые вертолеты Ми-26, многоцелевые вертолеты Ми-8/Ми-17, легкие многоцелевые вертолеты Ми-2 и другая военная и гражданская техника. В июле 2016 года авиаремзавод "Авиакон" получил сертификат соответствия системы качества требованиям стандарта НАТО AQAР 2120.

Теги: #вертолеты #мотор_сич #турция #ремонт
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