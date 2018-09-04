Профильный комитет намерен добиться принятия нового закона об ОСАГО

Принятие новой редакции закона "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" (ОСАГО, №3670-д) на открывшейся во вторник 9-й сессии текущего созыва Верховной Рады является одним из основных приоритетов парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, заявил и.о. главы комитета Михаил Довбенко.

"Действующий закон был принят в 2005 году. Мы разработали новый базовый законопроект… Будем увеличивать суммы выплат", – сказал он в интервью телеканалу "Рада".

М.Довбенко уточнил, что речь идет как об увеличении выплат за ущерб здоровью, так и за поврежденное имущество.

Он отметил, что при разработке новой редакции использовался комплексный подход.

Руководитель комитета добавил, что принятие этого документа закрепит и позволит активнее внедрять современные электронные технологии, в частности, договоры в электронной форме.

Как сообщалось, законопроект №3670-д был зарегистрирован в Верховной Раде 12 февраля 2018 года, а включен в повестку дня 8-й сессии 20 марта.

Документ предусматривает внедрение системы прямого возмещения убытков после утверждения общим собранием членов МТСБУ, более широкое применение электронных технологий при заключении договоров, совершенствование государственного надзора за соблюдением страховщиками законодательства и МТСБУ при выполнении гарантийного и информационной функции.

Намечено также предоставить МТСБУ право осуществлять выплаты за обанкротившегося страховщика с момента начала вывода его с рынка, повышение ответственности страховщиков за нарушение сроков выплаты страхового возмещения по их вине путем введения дополнительного штрафа. При этом урегулирован механизм компенсации страховщиком расходов лицам, ответственность которого застрахована.

Законопроект также предлагает в рамках имплементации требований Евродирективы создание единого информационного центра, к которому может обратиться любое лицо (независимо от того, в какой страховой компании оно застраховано) для получения консультации и информации, предоставив такие права и функции МТСБУ как саморегулирующейся организации участников рынка.