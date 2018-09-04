Dragon Capital завершила выкуп акций у миноритариев Карловского машзавода

Владевшая доминирующим контрольным пакетом акций ПАО "Карловский машиностроительный завод" (КМЗ, Полтавская обл.) компания Dragon Capital Investments Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Томаш Фиала, завершила принудительный выкуп у миноритариев остальных ценных бумаг.

Согласно сообщению КМЗ во вторник со ссылкой на полученное сообщение депозитария в системе раскрытия информации НКЦБФР, пакет акций Dragon Capital в результате выкупа увеличился с 98,351589% до 100%.

В сообщении не указана цена выкупа акций, но как ранее сообщалось со ссылкой на текст публичного безотзывного требования, акции номиналом 0,25 грн выкупались по цене 6,94 грн за акцию.

Уставный капитал КМЗ – 1,76 млн грн (7 039 082 шт. акций).

КМЗ производит машины для переработки сельхозпродукции, в том числе для комбикормовой промышленности и элеваторов (силосы для длительного хранения зерна, зерносушилки, барабанные сепараторы, ленточные и шнековые конвейеры), сахарной промышленности (шнеки для сахара и жома).

Согласно финотчету компании в НКЦБФР, в 2017 году ее чистый доход вырос на 65,5% к 2016 году - до 265,65 млн грн, чистая прибыль составила 8,47 млн грн против убытка 2,72 млн грн годом ранее.

К началу текущего года на предприятии работало более 500 человек.

Dragon Capital Investments Limited входит в группу компаний "Драгон Капитал", основанную в 2000 году и являющуюся одной из крупнейших на инвестрынке Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.