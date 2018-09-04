Экономика

13:23 04.09.2018

"Укрзализныця" в 2018г планирует купить несколько тыс. грузовых вагонов у сторонних производителей

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ПАО "Укрзализныця" до конца текущего года планирует закупить несколько тысяч грузовых вагонов у сторонних вагоностроительных производителей, сообщил и.о. председателя правления ПАО Евгений Кравцов.

"Самостоятельно (на заводах "Укрзализныци" – ИФ) мы уже построили более 2 тыс. вагонов, и, кроме того, 500 закупили на внешнем подряде. И до конца года планируем еще несколько тысяч вагонов (закупить) на внешнем подряде", - сказал Е.Кравцов в интервью Радио НВ в понедельник вечером.

На вопрос, у каких производителей будут закупаться вагоны, глава ведомства отметил, что это решит тендер, но напомнил, что в текущем году грузовые полувагоны приобретались у Крюковского ВСЗ (Полтавская обл.) и Попаснянского ВРЗ (Луганская обл.).

Он также напомнил, что в текущем году у Крюковского ВСЗ приобретено более 50 пассажирских вагонов.

"Необходимо на протяжении 5-7 лет обновить минимум 200-300 тепловозов и 500-600 электровозов", - также добавил Е.Кравцов.

Как сообщалось, в 2017 году "Укрзализныце" после неоднократных попыток закупить на внешнем подряде почти 2,5 тыс. полувагонов (по 1,2 млн грн за вагон) удалось заключить только один договор на 250 полувагонов с ОДО "Попаснянский ВРЗ" со сроком поставки к апрелю 2018 года. Затем были отменены 9 из 10 объявленных в ноябре того же года тендеров на покупку 2 тыс. полувагонов, а в последнем на поставку 250 вагонов победил Крюковский ВСЗ.

Украинские вагоностроители ранее обращались к "Укрзализныце" с просьбой объявлять тендеры на грузовые вагоны не позднее первого полугодия.

"Укрзализныця" в текущем году заявляла о намерении построить не менее 3 тыс. грузовых вагонов на собственных мощностях.

Теги: #вагоны #грузовые #укрзализныця
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