Экономика

12:38 04.09.2018

Цена Brent превысила $79 за баррель впервые с 10 июля

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Цена Brent превысила $79 за баррель впервые с 10 июля

Цена нефти марки Brent перешла к активному росту в ходе торгов во вторник и превысила $79 за баррель впервые с 10 июля.

Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:59 кв увеличилась на $1,02 (1,31%) - до $79,17 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,26 (1,81%) - до $71,06 за баррель.

Участники нефтяного рынка опасаются перебоев в нефтедобыче в США в связи с надвигающимся штормом "Гордон". Как сообщалось, нефтедобывающая компания Anadarko Petroleum эвакуировала работников и приостановила операции на двух платформах в Мексиканском заливе из-за непогоды.

Скорость ветра сейчас достигает 72 км/ч, и может усилиться - синоптики ожидают, что шторм достигнет силы урагана к моменту, когда он достигнет побережья.

Теги: #brent #цена
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