Экономика

09:28 06.07.2018

Объем промпроизводства в Германии в мае вырос намного сильнее прогнозов

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Объем промышленного производства в Германии в мае 2018 года увеличился на 2,6% по сравнению с апрелем, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ.

Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,3%.

По сравнению с маем 2017 года объем промпроизводства повысился на 3,1% вместо прогнозировавшихся 1,5%.

Согласно пересмотренным данным, в апреле промпроизводство в ФРГ снизилось на 1,3% по сравнению с мартом, тогда как ранее сообщилось о снижении на 1%. В годовом выражении показатель увеличился на 1,4%, а не на 2%.

Теги: #германия
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