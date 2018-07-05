Экономика

18:32 05.07.2018

Международные резервы Украины в июне сократились на 1,1% - НБУ

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Международные резервы Украины в июне сократились на 1,1% - НБУ

 Международные резервы Украины в июне 2018 года сократились на 1,1% и по состоянию на 1 июля составляли $17,978 млрд.

Соответствующие предварительные данные обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, сокращение золотовалютных резервов обусловлено осуществлением платежей по госдолгу. В том числе $562,4 млн было направлено на обслуживание и погашение госдолга в инвалюте, из которых $552,5 млн – по номинированным в инвалюте облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Еще $162 млн (в эквиваленте) правительство и НБУ перечислили Международному валютному фонду.

Основным источником пополнения резервов стали поступления от размещения номинированных в инвалюте ОВГЗ, в сумме $539,4 млн.

НБУ также отметил, что покупка валюты на межбанковском рынке перестала быть главным источником пополнения резервов.

"Учитывая некоторое ухудшение внешней ценовой конъюнктуры для товаров украинского экспорта и спад интереса международных инвесторов к развивающимся рынкам, возможности центробанка выкупать избыточное предложение валюты без давления на обменный курс были ограничены", - сообщил НБУ.

В сообщении также указанно, что Национальный банк в июне даже возобновил продажу валюты на межбанке, впервые с января, для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса.

Всего центробанк приобрел в прошлом месяце $90 млн и продал $66 млн. Все операции проводились в форме интервенций по выбору лучшей цены.

Помимо этого, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму $38,2 млн.

Всего по состоянию на 1 июля 2018 года объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Теги: #нбу #резервы #нацбанк
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