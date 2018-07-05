Экономика

18:29 05.07.2018

Нефть перешла к снижению из-за данных о запасах в США, Brent опустилась до $77,5 за баррель

2 мин читать
Нефть перешла к снижению из-за данных о запасах в США, Brent опустилась до $77,5 за баррель

Цены на нефть в четверг перешли к снижению из-за неожиданных данных о росте ее товарных запасов в США.

Сентябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 кв подешевел на $0,74 (0,95%) - до $77,5 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,04 (1,36%) - до $73,1 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 июня, увеличились на 1,25 млн баррелей, до 417,9 млн баррелей. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали уменьшение нефтяных запасов на 4,5 млн баррелей.

Во вторник Американский институт нефти (API) посчитал, что резервы нефти в Штатах по итогам минувшей недели упали сразу на 4,51 млн баррелей.

Между тем запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 2,11 млн баррелей. Таким образом, основной вклад в прирост запасов нефти внесли хранилища на побережье Мексиканского залива.

По оценкам Минэнерго, резервы бензина в США по итогам недели упали на 1,51 млн баррелей, дистиллятов - повысились на 134 тыс. баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали снижение запасов бензина на 2,5 млн баррелей, а дистиллятов - на 250 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США не изменилась, составив 10,9 млн баррелей в сутки (б/с). Импорт нефти увеличился на 699 тыс. б/с, до 9,055 млн б/с, при этом закупки нефти в Канаде достигли рекорда для еженедельных данных.

Экспорт нефти из США, неделей ранее достигший отметки 3 млн б/с, сократился на 664 тыс. б/с.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал ОПЕК, обвинив картель в искусственном завышении цен на нефть, что приводит к подорожанию бензина в Штатах.

При этом многие эксперты указывают на то, что во многом именно действия Д.Трампа, решившего выйти из ядерного соглашения с Ираном и ввести санкции против страны, вызвали опасения по поводу предложения нефти и привели к росту цен.

В ответ на заявления представитель министерства нефти Ирана Хоссейн Каземпур Ардебили сказал, что Д.Трампу стоит перестать публиковать такие сообщения, поскольку именно из-за них нефть подорожала примерно на $10 за баррель.

Кроме того, Тегеран в очередной раз намекнул, что перекроет поставки нефти через Ормузский пролив, если США добьются прекращения экспорта иранской нефти.

Также поддерживает цены на высоком уровне ситуация в Ливии, где из-за конфликта между двумя правительствами страны добыча нефти упала на 850 тыс. баррелей в сутки.

Теги: #цены #нефть
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЛНА увязывает возобновление экспорта нефти из ливийских портов с созданием спецкомиссии

Иран грозится перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти

WTI дорожает, Brent стабильна у $78,3 за баррель

Нефть дешевеет в ожидании данных о запасах в США, Brent торгуется у $77,7 за баррель

Трамп призвал ОПЕК "незамедлительно" снизить цены на бензин

Цены на нефть слабо повышаются

Цены на нефть эталонных марок повышаются

Авария на энергосети Азербайджана нарушила работу сухопутных нефтепромыслов ГНКАР

Цены на нефть усилили снижение к вечеру

Цены на нефть снижаются на опасениях роста поставок

ПОСЛЕДНЕЕ

Международные резервы Украины в июне сократились на 1,1% - НБУ

НБУ продолжает изучать целесообразность выпуска электронной гривни

Власти США оштрафовали Credit Suisse на $77 млн за наем детей китайских чиновников в Гонконге

Гройсман предлагает провести ревизию реализуемых на Донбассе проектов на предмет их необходимости

"Энергорынок" привлек у Ощадбанка 2,7 млрд грн

Безусловное отнесение потребленных ТКЭ объемов газа на PSO-поставщика является дискриминационным – "Нафтогаз"

ЕСПЧ отклонил требования консорциума ИМС о $12,9 млрд материального ущерба за реприватизацию "Криворожстали"

Транспортировка газа за апрель 2017 года должна оплачиваться исходя из принципа присоединенной мощности – решение Верховного суда

"Нафтогаз Украины" заявляет о неверной интерпретации "Газпромом" решения швейцарского суда об аресте акций Nord Stream

Jaguar Land Rover предупредил Лондон о потере 80 млрд фунтов инвестиций из-за Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА