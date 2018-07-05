Экономика

18:03 05.07.2018

Власти США оштрафовали Credit Suisse на $77 млн за наем детей китайских чиновников в Гонконге

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 Власти США в четверг оштрафовали швейцарский банк Credit Suisse на $77 млн за прием на работу детей влиятельных должностных лиц Китая в гонконгском филиале в нарушение закона о коррупции, говорится в сообщении Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

При этом банк выплатит SEC $30 млн, а министерству юстиции США - $47 млн.

"Этим сотрудникам, нанятым из-за их родственных связей, зачастую недоставало необходимых технических навыков. Они были менее квалифицированы и обладали существенно меньшим опытом работы в банковском секторе, чем другие кандидаты на те же должности", - заявил и.о. помощника генпрокурора США Джон Кронан.

Credit Suisse признал, что в период с 2007 по 2013 год в гонконгском филиале существовала практика найма на работу, повышения и удержания сотрудников, которые были связаны с важными государственными служащими или топ-менеджерами клиентских компаний.

Осенью 2016 года крупнейший банк США JPMorgan Chase & Co. заплатил $264 млн за внесудебное урегулирование аналогичного разбирательства.

Теги: #сша #банк #китай #штраф
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