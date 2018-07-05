Экономика

17:43 05.07.2018

Гройсман предлагает провести ревизию реализуемых на Донбассе проектов на предмет их необходимости

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Гройсман предлагает провести ревизию реализуемых на Донбассе проектов на предмет их необходимости

 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает провести ревизию всех реализуемых в Донецкой и Луганской областях проектов на предмет их необходимости для большей эффективности использования выделяемых средств.

"Вопрос восстановления Донецкой и Луганской областей требуют системных и комплексных решений по всем направлениям - от поддержки социальной сферы до восстановления предпринимательства. Реализация исключительно точечных проектов должна отходить в прошлое", - цитирует пресс-служба Кабинета министров В.Гройсмана с совещания по вопросам реализации проектов восстановления и развития Донбасса.

Премьер подчеркнул, что данный регион на сегодняшний день имеет достаточный ресурс (более 12 млрд грн), выделенный по разным государственным программам и программам помощи, и его необходимо использовать максимально эффективно.

Согласно сообщению, в целом количество проектов, которые запланированы к реализации или уже реализуются в Луганской области составляет 590 проектов, в Донецкой – 1262 проекта.

Речь идет о строительстве жилья, развитии инфраструктурных объектов, в том числе дорог и пропускных пунктов, капитальный ремонт школ, больниц, спортивных объектов.

В то же время, В.Гройсман отметил, что реальное положение дел его не устраивает, так как нет единого целостного комплексного плана восстановления Донбасса.

"Он (премьер) предложил провести ревизию всех имеющихся проектов на предмет их необходимости и соответствия потребностям людей", - подчеркивается в сообщении.

Теги: #проекты #гройсман #госбюджет #донбасс
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