Экономика

17:19 05.07.2018

"Энергорынок" привлек у Ощадбанка 2,7 млрд грн

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"Энергорынок" привлек у Ощадбанка 2,7 млрд грн

 Государственный Ощадбанк откроет ГП "Энергорынок" четыре возобновляемые кредитные линий на общую сумму 2,7 млрд грн.

Согласно сообщению оптового оператора в системе ProZorro, стоимость обслуживания линии лимитом 0,7 млрд грн (до 30 октября 2018 года) составит 41 млн 608,767 тыс. грн, на 0,5 млрд грн (до 31 декабря 2018 года) – 48 млн 219,178 тыс. грн, на 0,315 млрд грн (до 31 декабря 2018 года) – 33 млн 139,726 тыс. грн, на 1,185 млрд грн (до 31 мая 2019 года) – 211 млн 313,096 тыс. грн.

Контракты между сторонами подписаны в конце июня.

Финансирование традиционно привлекается для предоставления авансовых платежей производителям электроэнергии для покупки ими топлива.

Как сообщалось, по итогам объявленного ГП в начале мая тендера на привлечение четырех линий на общую сумму 3,4 млрд грн (две по 0,7 млрд грн, по одной – 0,815 млрд грн и 1,185 млрд грн) договор подписан только с Укргазбанком на 0,7 млрд грн. Предложения Ощадбанка на открытие линий на 2,7 млрд грн были отклонены из-за несоответствия условиям закупки в части неполной подачи необходимых документов.

ГП "Энергорынок" выполняет функции оператора Оптового рынка электроэнергии Украины.

Теги: #энергорынок #кредит #ощадбанк
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