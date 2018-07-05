Безусловное отнесение потребленных ТКЭ объемов газа на PSO-поставщика является дискриминационным – "Нафтогаз"

Предусмотренное новой редакцией Кодекса газотранспортной системы (ГТС) безусловное отнесение потребленных теплокоммунэнерго (ТКЭ) и другими "уязвимыми" потребителями объемов газа на поставщиков со специальными обязательствами (PSO-поставщиков, например на "Нафтогаз") является дискриминационным, считают в НАК "Нафтогаз Украины".

"Кодекс ГТС (новая его редакция – ИФ) устанавливает другое (по сравнению с обычными поставщиками газа – ИФ) правило для поставщика PSO. Такой поставщик не имеет права самостоятельно исключить из "реестра потребителей" потребителя, которому он не планирует поставлять природный газ, даже при наличии законных для этого оснований. Например, при невыполнении потребителем требований Положения о PSO (уровень платежей за предыдущий период ниже 90%, отсутствие договора реструктуризации долга - ИФ)", - отметили в "Нафтогазе".

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Старая редакция Кодекса ГТС предусматривала, что если PSO-поставщик обоснованно отказывается подтверждать номинации ТКЭ, либо другого "уязвимого" потребителями, то последний должен прекратить отбор газа, либо же такой отбор будет квалифицироваться как несанкционированный (кража).

В "Нафтогазе" отметили, что новая редакция "Кодекса ГТС", по сути, смешивает обязанности PSO-поставщика с обязанностями "поставщика последней надежды".

"Для поставщиков PSO, которые обязаны поставлять природный газ только при определенных условиях (например, обеспечение уровня расчетов), это является чрезмерным требованием и возлагает на них дополнительное бремя в то время, как они уже обязаны поставлять газ потребителям в силу Положения PSO. Такие правила могут потенциально привести к значительным убыткам "Нафтогаза" в случае их применения на практике", - считают в компании.

В "Нафтогазе" уверены, что проблему неплатежей ТКЭ необходимо решать другим способом.

"По нашему мнению, проблемная ситуация вокруг поставок природного газа производителям тепловой энергии должна решаться путем внесения изменений в Положение PSO открыто и цивилизованным образом, а не через опосредованные акты законодательства (Кодекс ГТС – ИФ). Такой непрямой путь ведет к накоплению проблем в секторе теплоснабжения, а не к их комплексному и окончательному решению", - резюмировали в компании.

Как сообщалось, "Укртрансгаз", входящий в группу "Нафтогаз", вступил в спор с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) при посредничестве секретариата Энергетического сообщества, по причине утверждения регулятором новой редакции Кодекса ГТС в редакции, отличной от видения оператора ГТС.

Планируется, что новая редакция Кодекса ГТС вступит в силу с 1 августа.