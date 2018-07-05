ЛНА увязывает возобновление экспорта нефти из ливийских портов с созданием спецкомиссии

Командование Ливийской национальной армии (ЛНА) увязывает возобновление экспорта нефти из портов, расположенных в так называемом "нефтяном полумесяце" (прибрежные территории, прилегающие к средиземноморскому заливу Сирт - ИФ) с созданием специальной комиссии, сообщает общеарабский телеканал "аль-Арабийя" со ссылкой на заявление военных.

ЛНА не раскрывает потенциальных участников предлагаемой комиссии.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, на западе, в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа. В Триполи же сейчас базируется ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC).

Нефтяные объекты в регионе "нефтяного полумесяца" перешли под контроль ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в июне в результате ряда столкновений между ее силами и боевиками так называемой "гвардии нефтяных предприятий" во главе с Ибрагимом аль-Джадраном.

Ранее сообщалось, что ЛНА хочет передать контроль над нефтяными объектами правительству и парламенту в Тобруке.

При этом правительство национального согласия в Триполи осудило действия ЛНА, обратившись в СБ ООН с просьбой вмешаться и остановить попытки продажи нефти, которые .

На данный момент некоторые из объектов не функционируют из-за разрушений, другие просто закрыты для экспортных операций, проводимых через NOC.

Новая комиссия, по замыслу командования ЛНА, должна выявить силы, которые оказали поддержку "террористическим группировкам", совершившим недавно нападение на нефтяные терминалы в этом регионе, определить способы управления доходами, полученными от экспорта сырья, решить вопрос с невыплатой финансовых средств, предназначенных для ЛНА.

Пока неизвестно, что будет с интересами NOC и правительства в Триполи.

По данным Ливийского новостного агентства, парламент в Тобруке обвинил Катар в поддержке боевиков, осуществлявших нападения на объекты "нефтяного полумесяца".