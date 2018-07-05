Экономика

16:15 05.07.2018

Транспортировка газа за апрель 2017 года должна оплачиваться исходя из принципа присоединенной мощности – решение Верховного суда

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Транспортировка газа за апрель 2017 года должна оплачиваться исходя из принципа присоединенной мощности – решение Верховного суда

 Транспортировка и распределение газа за период с 1 по 27 апреля 2017 года должны оплачиваться по принципу "абонплаты", исходя из присоединенной мощности.

Соответствующее решение Верховный суд Украины принял 20 июня по итогам тяжбы ПАО "Укртрансгаз" и ПАО "Одесский припортовый завод".

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Суд установил, что постановления Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), №348 от 28 марта 2017 года и другие постановления регулятора, которыми вводилась "абонплата" за транспортировку и распределение газа, оставались в силе с 1 и вплоть до 27 апреля, когда в газете "Урядовый курьер" была опубликованы решения НКРЭКУ об их полной, либо частичной отмене.

Верховный суд отклонил требование "Укртрансгаза" к ОПЗ о выплате 38,148 млн грн за транспортировку в апреле 2017 года, поскольку расчет оператора ГТС основывался на ошибочном предположении, что постановление НКРЭКУ №348 утратило силу с 1, а не 27 апреля 2017 года.

Принятое Верховным судом решение позволит крупным потребителям газа требовать пересчета платы за транспортировку и распределение газа в апреле 2017 года – для них она должна уменьшиться. В то же время, применение такого подхода для мелких потребителей может привести к доначислению платы за транспортировку и распределение за период с 1 по 27 апреля 2017 года.

Как сообщалось, НКРЭКУ 28 марта 2017 года приняла решение о вводе в действие абонплаты за транспортировку и распределение газа. Такая система предполагает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара. Однако уже 10 апреля того же года регулятор отменил свое решение о введении абонплаты для его доработки.

ОПЗ, находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию, занимается также перевалкой аммиака на морской транспорт.

Теги: #укртрансгаз #суд #опз
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