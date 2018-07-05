"Нафтогаз Украины" заявляет о неверной интерпретации "Газпромом" решения швейцарского суда об аресте акций Nord Stream

ПАО "Газпром" манипулирует, опровергая сообщение НАК "Нафтогаз Украины" о том, что Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат российской компании.

"Газпром" сознательно манипулирует словами и подменяет понятия. Высший суд швейцарского кантона Цуг приостановил действие решения местного органа по взысканию долгов об исключении акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из перечня арестованного имущества. Фактически решение суда означает восстановление ареста на период как минимум до момента принятия судом решения по жалобе "Нафтогаза Украины" на решение органа по взысканию долгов", - поясняется в комментарии НАК.

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Как сообщалось, Суд кантона Цуг 29 мая 2018 года вынес постановление о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома" в компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG по заявлению "Нафтогаза Украины", пытающегося принудительно исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года.

"Нафтогаз" 4 июля сообщил, что Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат ПАО "Газпром". Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов. Акции были освобождены из-под ареста только на основании утверждений NS/NS2 о том, что акции находятся за пределами кантона Цуг и, соответственно, вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из списка арестованных активов.

"Газпром" 5 июля заявил, что информация НАК о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) возобновил арест акций NS/NS2, не соответствует действительности.

"По данным "Газпрома", швейцарский суд 29 июня 2018 года приостановил действие исключения акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома" в этих компаниях. Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза Украины" об оспаривании действий судебных приставов", - указывалось в сообщении "Газпрома".