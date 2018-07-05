Экономика

15:43 05.07.2018

Иран грозится перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти

1 мин читать
Иран грозится перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти

 Иран перекроет поставки нефти через Ормузский пролив, если США добьются прекращения экспорта иранской нефти, заявил журналистам представитель Корпуса Стражей Иранской революции Эсмаил Коусари.

"Любые враждебные попытки США приведут к непомерным последствиям для них. Если Ирану не дадут экспортировать нефти, мы не разрешим поставлять нефть миру через Ормузский пролив", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Узкий, имеющий длину 195 км Ормузский пролив соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на северо-западе. Он имеет стратегическое значение для транспортировки ближневосточной нефти на внешние рынки. Через него проходит около 30% всей мировой нефти, перевозимой по морю.

В понедельник директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук заявил, что Вашингтон добивается "сокращения нефтяной выручки иранского режима до нуля".

Во вторник в Швейцарии президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что оказываемое США давление с целью прекращения закупок иранской нефти может сказаться на региональных экспортных поставках сырья.

В среду представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан подчеркнул, что на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном командование США считает необходимым поддерживать свободу навигации в акватории Персидского залива.

Теги: #сша #залив #нефть #иран
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЛНА увязывает возобновление экспорта нефти из ливийских портов с созданием спецкомиссии

Британских бизнесменов пригласили отобедать с Трампом

WTI дорожает, Brent стабильна у $78,3 за баррель

Китай ответит США на ведение новых тарифов на китайские товары после их вступления в силу

Нефть дешевеет в ожидании данных о запасах в США, Brent торгуется у $77,7 за баррель

Трамп призвал ОПЕК "незамедлительно" снизить цены на бензин

Цены на нефть слабо повышаются

Долларовые индексы слабо повышаются на фоне низкой активности торгов

Рынок акций США завершил торги во вторник в минусе

Цены на нефть эталонных марок повышаются

ПОСЛЕДНЕЕ

Безусловное отнесение потребленных ТКЭ объемов газа на PSO-поставщика является дискриминационным – "Нафтогаз"

ЕСПЧ отклонил требования консорциума ИМС о $12,9 млрд материального ущерба за реприватизацию "Криворожстали"

Транспортировка газа за апрель 2017 года должна оплачиваться исходя из принципа присоединенной мощности – решение Верховного суда

"Нафтогаз Украины" заявляет о неверной интерпретации "Газпромом" решения швейцарского суда об аресте акций Nord Stream

Jaguar Land Rover предупредил Лондон о потере 80 млрд фунтов инвестиций из-за Brexit

Китайская Baidu начала выпуск первого в стране беспилотного автобуса

Контракт "Нафтогаза" на коммуникационное сопровождение за рубежом выиграла киевская фирма І'КОММ

Контракт "Нафтогаза" на коммуникационное сопровождение за рубежом выиграла киевская фирма І'КОММ

И.о. председателя правления банка "Земельный капитал" стал первый заместитель

Boeing и Embraer договорились о стратегическом партнерстве и планируют создать СП стоимостью $4,75 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА