Экономика

15:26 05.07.2018

Китайская Baidu начала выпуск первого в стране беспилотного автобуса

1 мин читать

Китайская технологическая компания Baidu начала массовое производство первого в Китае полностью самоуправляемого коммерческого автобуса.

Беспилотный автобус Apolong будет работать на дорогах Китая и других стран, заявил председатель и исполнительный директор Baidu Ли Яньхун.

Apolong способен без участия водителя объезжать препятствия и сворачивать. На первоначальном этапе автобус будет эксплуатироваться на туристических объектах, в аэропортах, промышленных парках и других закрытых и полузакрытых зонах с ограничением по скорости 20-40 км/ч, сообщает агентство "Синьхуа".

Apolong разработан Baidu совместно с китайским производителем автобусов King Long и появится в нескольких китайских городах, включая Пекин, Шэньчжэнь, Ухань и Пинтан. По словам Ли Яньхуна, объем производства автобусов на базе в городе Сямэнь в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая уже составил 100 единиц.

Baidu также намерена осваивать зарубежные рынки. Вместе с King Long и SB Drive, подразделением автономного вождения японской SoftBank Group, планируют вывести Apolong на дороги Токио и других городов Японии в начале 2019 года.

Теги: #китай #baidu
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Китай ответит США на ведение новых тарифов на китайские товары после их вступления в силу

Китай намерен к 2019г разработать поезд на магнитной подушке со скоростью до 120 км/ч

Jaguar Land Rover планирует начать производство электромобилей в Китае

Торговая война с Китаем может обернуться против СПГ-сектора США - глава Total

Китай может обложить дополнительными пошлинами нефть, газ и уголь из США

Китайская Seraphim поставит солнечные панели на 246 МВт для электростанции ДТЭК

Китай пообещал немедленно дать симметричный ответ на американские пошлины

Власти Китая и China Construction Bank создали фонд объемом $47 млрд для инвестиций в новые отрасли

Мининфраструктуры заявляет о заинтересованности Китая инвестировать в портовую, ж/д, производственную и ИТ-инфраструктуру Украины

Китай удвоил закупки американской нефти в январе-апреле

ПОСЛЕДНЕЕ

Безусловное отнесение потребленных ТКЭ объемов газа на PSO-поставщика является дискриминационным – "Нафтогаз"

ЕСПЧ отклонил требования консорциума ИМС о $12,9 млрд материального ущерба за реприватизацию "Криворожстали"

ЛНА увязывает возобновление экспорта нефти из ливийских портов с созданием спецкомиссии

Транспортировка газа за апрель 2017 года должна оплачиваться исходя из принципа присоединенной мощности – решение Верховного суда

"Нафтогаз Украины" заявляет о неверной интерпретации "Газпромом" решения швейцарского суда об аресте акций Nord Stream

Иран грозится перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти

Jaguar Land Rover предупредил Лондон о потере 80 млрд фунтов инвестиций из-за Brexit

Британских бизнесменов пригласили отобедать с Трампом

Контракт "Нафтогаза" на коммуникационное сопровождение за рубежом выиграла киевская фирма І'КОММ

Контракт "Нафтогаза" на коммуникационное сопровождение за рубежом выиграла киевская фирма І'КОММ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА