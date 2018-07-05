Wizz Air анонсирует новые рейсы из Киева в Париж-Бове и Брюссель

Венгерская лоу-кост авиакомпания Wizz Air вскоре планирует запустить рейсы из Киева в аэропорты Брюссель-Шарлеруа и Париж-Бове.

"Наши новейшие добавленные направления Wizz из Киева включают: Дортмунд, Мемминген (Munich West), Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове и Копенгаген", – сообщается в разосланном клиентам авиакомпании в четверг письме, проиллюстрированном соответствующим рисунком маршрутов.

В то же время в системе бронирования рейсы из Киева в Брюссель-Шарлеруа и Париж-Бове пока отсутствуют, тогда как в Дортмунд и Мемминген (Munich West) компания летает уже несколько лет, а в Копенгаген – с августа 2017 года.

Как сообщалось, в январе-мае 2018 года Wizz Air перевезла 425 тыс. пассажиров в/из Украины, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. "Из Киева мы предлагаем 1,3 млн пассажирских мест в этом году, что составляет рост на 79%. А в целом из Украины в этом году мы предлагаем 1,67 млн пассажирских мест", - сообщила и.о. руководителя корпоративных коммуникаций авиакомпании Сорина Ратц в конце июня.

По ее словам, в 2018 году компания планирует в целом открыть 100 новых маршрутов, из них 11 - из Украины. Недавно Wizz Air разместила третий самолет на своей базе в Киеве и начала полеты в Лиссабон, Таллинн и Берлин, а из Харькова – в Катовице.

Wizz Air, крупнейший лоу-кост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы из142 аэропортов в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 100 самолетов Airbus A320 и Airbus A321, размещенных на 25 базах в 14 странах.