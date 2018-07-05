Экономика

15:11 05.07.2018

Контракт "Нафтогаза" на коммуникационное сопровождение за рубежом выиграла киевская фирма І'КОММ

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Контракт "Нафтогаза" на коммуникационное сопровождение за рубежом выиграла киевская фирма І'КОММ

НАК "Нафтогаз Украины" намерен заключить договор стоимостью 28,499 млн грн с ООО "І'КОММ" (ECOMM Communication Consulting, Киев) на коммуникационное сопровождение за рубежом.

Согласно сообщению в системе электронных торгов торгов ProZorro, в торгах с первоначальной ожидаемой стоимостью 59 млн грн также приняли участие Rasmussen Global ApS, Kreab и Burson-Marsteller Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Коммуникационное сопровождение включает формирование общественного мнения о реформах в энергетическом секторе Украины, восприятие газового рынка страны как неотъемлемой части общеевропейского газового рынка, освещение рисков и аспектов строительства "Северный поток-2", сопровождение имплементации решений Стокгольмского арбитража.

Победитель тендера также должен предоставить услуги по разработке и пересмотру стратегии международной коммуникации НАК, организацию встреч с должностными лицами ЕС, стран-членов Энергетического сообщества, стран-членов НАТО, иностранными послами и представителями нефтегазовых компаний и инвесторов. Кроме того, І'КОММ будет организовывать участие представителей "Нафтогаза Украины" в международных конференциях, организовывать и проводить публичные мероприятия НАК в странах ЕС, готовить и обрадовать публичные заявления и авторские колонки в ведущих изданиях.

Победитель тендера также должен обеспечить доступ к онлайн-системе мониторинга и анализа ведущих европейских и американских СМИ, предоставлять аналитические отчеты на английском языке, разработать он-лайн стратегию и поддержку сайта и твиттера НАК.

І'КОММ, принадлежащий Иветте Деликатной и Евгении Егоровой, в 2017 году выиграл тендер ПАО "Укргазвыдобування" стоимостью 2,5 млн грн на организацию мероприятий в Хьюстоне, Остине и Лафайет (США).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз
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