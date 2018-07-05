Экономика

15:10 05.07.2018

И.о. председателя правления банка "Земельный капитал" стал первый заместитель

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Наблюдательный совет банка "Земельный капитал" (Днепр) назначил исполняющим обязанности председателя правления финучреждения с 5 июля первого заместителя главы правления банка Вадима Щиголева, говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, ранее занимавший должность председателя правления банка Александр Петренко уволился с должности по согласию сторон.

А.Петренко занимал должность главы правления банка с марта 2009 года.

ПАО "КБ "Земельный капитал" основан в 1994 году. По данным НБУ на 1 января 2018 года собственником существенного участия банка являлся бывший министр угольной промышленности Виктор Тополов - 90,4547% акций.

По данным НБУ, к началу января 2018 года по размеру чистых активов банк "Земельный капитал" занимал 74-е место (507,657 млн грн) среди 84 действовавших в стране.

Теги: #нкцбфр #петренко #щиголев #земельный_капитал
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