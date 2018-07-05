Экономика

15:09 05.07.2018

WTI дорожает, Brent стабильна у $78,3 за баррель

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Цены на нефть североамериканской марки WTI дорожают в ожидании данных о запасах, европейская Brent стабильна.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:40 МСК увеличилась на $0,1 (0,13%) - до $78,34 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,51 (0,69%) - до $74,65 за баррель.

Как стало известно накануне, Американский институт нефти (API) сообщил о падении запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,51 млн баррелей.

Официальный отчет американского министерства энергетики из-за праздника будет обнародован на день позже обычного, в 18:00 четверга. Эксперты в среднем ожидают, что он укажет на сокращение запасов нефти в США на 5,17 млн баррелей.

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал ОПЕК, обвинив картель в искусственном завышении цен на нефть, что приводит к подорожанию бензина в Штатах.

При этом многие эксперты указывают на то, что во многом именно действия Д.Трампа, решившего выйти из ядерного соглашения с Ираном и ввести санкции против страны, вызвали опасения по поводу предложения нефти и привели к росту цен.

В ответ на заявления представитель министерства нефти Ирана Хоссейн Каземпур Ардебили сказал, что Д.Трампу стоит перестать публиковать такие сообщения, поскольку именно из-за них нефть подорожала примерно на $10 за баррель.

Также поддерживает цены на высоком уровне ситуация в Ливии, где из-за конфликта между двумя правительствами страны добыча нефти упала на 850 тыс. баррелей в сутки.

"Дальнейшее снижение запасов в США и значительные перебои с поставками ливийской нефти поддерживают рынок, - сказал глава отдела стратегии на сырьевых рынках в BNP Paribas Гарри Чилингирян. - Однако пока непонятно, как цены будут меняться дальше. Все пытаются понять, насколько сократится экспорт из Ирана и как сильно ОПЕК увеличит добычу".

Теги: #нефть #нефть_котировки
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