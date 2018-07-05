Экономика

12:39 05.07.2018

Опережающий рост госбанков грозит накоплением в секторе системных рисков – НБУ

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Опережающий рост госбанков грозит накоплением в секторе системных рисков – НБУ

Дальнейший рост государственных банков быстрее рынка грозит накоплением в секторе системных рисков, предупреждает директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук.

"Банковский сектор Украины после кризиса стал более концентрированным. Пока уровень концентрации сопоставим с показателями банковских систем стран Центральной и Восточной Европы, он не критичен. Но если госбанки будут и далее расти быстрее рынка, могут накапливаться дополнительные системные риски для целого сектора", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Помимо этого, добавил В.Ваврищук, если госбанки постоянно растут быстрее, чем рынок, это означает, что есть риски, которые они недооценивают.

"Для нас это важный вопрос, поскольку мы видим, что до настоящего времени такой рост имел много обратных эффектов: это и ухудшение качества кредитного портфеля, и повышение процентных ставок по депозитам, и снижение чистых процентных доходов", - объяснил собеседник агентства.

По его словам НБУ понимает, что полностью перестроить бизнес-модель госбанков за короткий период невозможно, и считает текущую ситуацию некритичной.

"Мы пока не видим фундаментальной проблемы. Даже если искренне пытаться это сделать (снизить активность на рынке – ИФ), то будут продолжаться определенные инерционные процессы, которые трудно развернуть", - объяснил он.

В то же время В.Ваврищук напомнил об одобренной правительством стратегии развития госбанков, одна из целей которой - сокращение их доли на рынке, и подчеркнул: "Нас интересует не только выход государства из капитала банков, но и судьба банков-гигантов (ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк – ИФ) на украинском рынке в целом".

Полный текст II части интервью В.Ваврищука будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #госбанки #нбу #ваврищук
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