Порошенко подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны, усиления соцзащиты ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О дополнительных мерах по возрождению территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы, по социальной защите пострадавших лиц, безопасному обращению с радиоактивными отходами".

Как сообщается на официальном сайте главы государства в четверг, указ подготовлен по результатам совещания, прошедшего 26 апреля 2018 года в ходе рабочей поездки президента на Чернобыльскую АЭС.

Согласно указу, Кабинет министров Украины должен создать условия для развития и возрождения загрязненных территорий, в т.ч.в рамках образованного Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Правительству поручено законодательно урегулировать проблемные вопросы правового режима этих территорий и рассмотреть целесообразность дальнейшего действия установленных там ограничений и запретов на различную деятельность, а также обеспечить поддержку развития самого заповедника через определение особенностей его управления и функционирования.

"Особенное внимание в указе уделено мерам по социальной защите пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Правительство должно решить вопрос повышения размера пенсий по инвалидности для лиц из числа участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пенсий в связи с потерей кормильца из числа ликвидаторов. Также указ направлен на совершенствование государственной политики в сфере обращения с радиоактивными отходами и превращения объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему", - говорится в сообщении.