Экономика

10:23 05.07.2018

Доллар укрепляется к иене и дешевеет к евро

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Доллар укрепляется к иене и дешевеет к евро

Доллар США дешевеет относительно евро и дорожает относительно иены в ходе торгов в четверг, валютные трейдеры ждут введения пошлин на ввоз китайских товаров в США и статданных по американской экономике.

Курс евро к доллару к 9:19 кв вырос до $1,1693 по сравнению с $1,1657 на закрытие торгов в среду. Пара доллар/иена торгуется на уровне 110,6 иены против 110,49 иены накануне.

Курс евро к иене на торгах в четверг составляет 129,31 иены по сравнению с 128,79 иены на закрытие предыдущей сессии.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику доллара относительно 6 основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,05%.

Пошлины на импорт китайских товаров на сумму $34 млрд в год вступают в силу уже в пятницу, а ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд.

Пекин пообещал принять ответные меры только после действий США. Ранее сообщалось, что ответные пошлины могут вступить в силу в ночь на пятницу по пекинскому времени, то есть за 12 часов до американских.

Также рынок ждет важных статданных по рынку труда США, которые будут обнародованы в 15:30 МСК в пятницу. Эксперты прогнозируют, что число рабочих мест в стране в июне увеличилось на 195 тыс. после роста на 218 тыс. в мае, а уровень безработицы остался на отметке 3,8%.

Теги: #курс #доллар
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