ОГХК в 2017-2018гг инвестировала в технику около 200 млн грн

ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), приобрело спецтехнику и транспорт на сумму 195,9 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в 2017-2018 гг. было приобретено 47 ед. техники, из которой спецтехники – 24, грузовой и пассажирской – 17. Это повысило процент обеспеченности производства до 90%.

Пресс-служба напоминает, что на момент окончания аренды предприятий – ВГМК и ИГОК - техника была вывезена арендатором.

Кроме того, сообщается, что остановленный 21 мая на ремонтные и передвижные работы добычной комплекс карьера №8 ИГОКа возобновил работу. По словам заместителя главного инженера филиала Андрея Иванченко, которого цитирует пресс-служба, в текущем году ожидается, что комплекс произведет около 100 тыс. тонн чернового ильменитового концентрата.

В ОГХК также отмечают, что 26 июня компания перечислила в госбюджет 332,6 млн грн дивидендов за 2017 год. При этом в 2017 году ОГХК уплатила 875,7 млн грн налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней, крупнейшие из которых - 148,3 млн грн налога на прибыль, 141,2 млн грн - за пользование недрами и 321,8 млн грн дивидендов.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ГП "ОГХК") начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа. 8 декабря 2016 года преобразовано в ПАО "ОГХК".

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рыки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Уставный капитал ПАО "ОГХК" - 1,944 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год. 8 июня 2018 года Фонд принял решение о приватизации ОГХК.