Азербайджан проведет международный аудит энергосистемы после крупной энергоаварии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил обеспечить международный аудит энергосистемы страны, которая вышла во вторник из-за аварии на Азербайджанской ТЭС в Мингечевире.

"План действий должен быть подготовлен с целью не допустить повторения таких аварий и паралича всей энергосистемы страны. В этот план действий нужно включить пункт о проведении международного аудита мингечевирской ТЭС, а также всей энергосистемы страны. Для этого необходимо привлечь авторитетную международную компанию", - сказал И.Алиев в среду на совещании по ситуации в энергосистеме страны.

С инициативой проведения аудита ТЭС выступил глава МЧС Азербайджана Кемалледдин Гейдаров.

Президент страны также заявил, что жара и рост потребления электроэнергии в последние дни не могли быть причиной блэкаута.

"Некоторые связывают эту аварию с аномальной жарой. Но это не может быть причиной отключения всей энергосистемы. Есть страны, где температура выше, но там такие аварии не происходят. Но если даже происходят, энергосистема страны не парализуется", - сказал И.Алиев.

Президент ОАО "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев на совещании сообщил, что в последние перед аварией дни наблюдался рост потребления электроэнергии в стране на 40%, до 70-75 млн кВт.ч.

"Вам должно быть стыдно перед народом за доставленные неудобства. Авария нанесла ущерб не только гражданам, но и экономике. SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана - ИФ) серьезно пострадала", - сказал И.Алиев, прервав выступление Э.Пирвердиева.

Глава госкомиссии по расследованию причин аварий в энергосети - первый вице-премьер Ягуб Эюбов сообщил, что специально созданная экспертная комиссия в течение недели должна определить причины аварий.

"Для расследования причин аварии на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС в Мингечевире госкомиссия уже начала свою работу. Однако для более детального изучения причин аварии в энергосистеме Азербайджана создана специальная экспертная комиссия из специалистов в области энергетики, МЧС, Национальной академии наук (. . .) В течение недели она должна проинформировать президента о результатах своих исследований", - сказал Я.Эюбов на совещании.

По его словам, дефицит электроэнергии в Азербайджане в настоящее время составляет 250 МВт.

"В настоящее время спрос на электроэнергию, в целом по республике, составляет 3 тыс. 150 МВт. При этом в электрораспределительные сети подается 2,9 тыс. МВт. Таким образом, дефицит электроэнергии в стране составляет порядка 250 МВт", - отметил Я.Эюбов.

По его словам, по Баку в настоящее время уровень энергоснабжения составляет 100%, в бакинских пригородах, а также г.Хырдалан и в районах страны - 85-90%.

По его словам, блэкаут негативно повлиял на деятельность ряда государственных объектов, в частности, была прекращена работа всех установок на Бакинском НПЗ.

"В настоящее время на заводе вводятся в рабочий режим все установки, кроме установки каталитического крекинга. На этой установке возникла проблема в регенераторном блоке, которая будет детально определена после осмотра. По первоначальным оценкам, ремонтно-восстановительные работы на установке займут 8-10 дней", - отметил первый вице-премьер.

Он также сообщил, что на период ремонта установки каткрекинга внутренние потребности Азербайджана в автомобильном бензине будут обеспечены за счет запасов, которые составляют до 80 тыс. тонн. "С учетом этого, проблем с обеспечением автобензина в стране не ожидается", - заверил Я.Эюбов.

Касаясь снабжения питьевой водой в целом по Азербайджану (оно было прервано в результате энергосбоя - ИФ), он сообщил, что в настоящее время уровень водоснабжения в регионах страны составляет 100%, в Баку - 92-93%, запасы воды в водохранилищах находятся на уровне 45-50%.

"Последствия аварий в системе водоснабжения из-за прекращения энергоснабжения будут устранены до четверга для обеспечения питьевой водой в соответствии со спросом", - добавил Я.Эюбов.

При этом И.Алиев поручил выявить всех виновных в данной аварии и наказать их.

"Две аварии в течение одного дня требуют серьезного расследования. Необходимо привлечь к ответственности виновных, а также подготовить план действий, чтобы такая ситуация не повторилась", - сказал президент.

"За последние 15 лет были построены новые электростанции, общей мощностью 2,5 тыс. МВт. Сегодня потенциал Азербайджана составляет 6,4 тыс. МВт. Конечно, от аварий никто не застрахован, но аварии не должны носить такие последствия", - отметил он.

Как сообщил на совещании генпрокурор Закир Гаралов, Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с отключением энергосистемы страны в результате двух аварий во вторник. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "злоупотребление служебными полномочиями" и "халатность". Создана следственно-оперативная группа, которая провела осмотр на месте происшествия, изъяла необходимую документацию и приступила к дознанию", - сказал З.Гаралов.

Он сообщил, что, по предварительной информации, авария произошла из-за нарушения проектных требований охлаждения газа в генераторах. По нормативным требованиям температура воды должна составлять 12 С, но она составляла 28,5 С.

З.Гаралов добавил, что также были допущены нарушение правил технической эксплуатации Азербайджанской ТЭС.

"МЧС за последние 3 года направил руководителю "Азерэнержи" и главному инженеру 6 письменных обращений о наличии проблем на станции, связанных с утечкой масла, отсутствия термоизоляции кабелей и других недостатках", - сказал генпрокурор.

Кроме этого, на станции не была налажена автоматическая система оповещения пожара, в шести мазутных котлах не были установлены системы охлаждения воды. "Все это стало причиной аварии. Специалисты убеждены, что "Азерэнержи" не до конца обеспечила страну системой релейной защиты", - подчеркнул он.

Глава государства потребовал, чтобы последствия аварий были устранены в кратчайшие сроки.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции. По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без электроэнергии. В течение вторник в Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%. Однако в вечерние часы того же дня Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.