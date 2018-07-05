Экономика

10:03 05.07.2018

Китай ответит США на ведение новых тарифов на китайские товары после их вступления в силу

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Китай ответит США на ведение новых тарифов на китайские товары после их вступления в силу

Повышенные пошлины на ряд товаров американского экспорта в Китай будут введены уже после повышения американских пошлин на китайские товары в США, заявило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР в четверг.

"В соответствии с решением N5 Комиссии по тарифам Госсовета КНР от 2018 года, повышение пошлин на часть американских товаров последует за вступлением в силу повышенных пошлин на китайские товары в США", - говорится в распространенном заявлении ГТУ.

США объявили ранее о ведении 25% пошлины на импортируемые из Китая товары на общую сумму $50 млрд с 00:00 часов 6 июля. Китай неоднократно заявлял, что примет ответные меры в отношении американских товаров.

Вместе с тем, СМИ стали делать предположения, что китайские пошлины на американские товары могут быть введены ранее на 12 часов из-за временной разницы.

Как заявил в четверг представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, повышение Соединенными Штатами ввозных тарифов на товары китайского производства является ударом по системе мировой торговли и цепи международных поставок.

"Меры США являются, в целом, ударом по глобальным поставкам и стоимостной цепочке. Проще говоря, Соединенные Штаты открывают огонь по всему миру и по самим себе", - сказал чиновник на брифинге в ведомстве.

По словам Гао Фэна, Китай "не смирится с угрозами и шантажом, он будет решительно отстаивать принципы свободной торговли и механизм международных торговых связей".

Как было заявлено на брифинге, товары на сумму $20 млрд, подпадающие под американские пошлины, производятся в Китае иностранными компаниями, а товары американских фирм в Китае составляют их значительную долю.

Теги: #сша #торговля #китай #санкции
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