Премьер предложил МВФ новый вариант компромисса по ценам на газ - источник

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил Международному валютному фонду (МВФ) очередной вариант достижения компромисса в переговорах о ценах на газ, который предусматривает пакет шагов, среди которых монетизация субсидий, либерализация рынка газа и скидка от единой цены на газ для обычных потребителей, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к украинскому правительству.

"В правительстве сейчас ждут реакции МВФ на этот вариант. По мнению экспертов, если в результате удастся достичь компромисса, то это будет победа благодаря жесткой принципиальной переговорной позиции премьера и гибкости в поиске вариантов ее реализации", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что с июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30 до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.

Источник отметил, что за это время украинская сторона предложила МВФ уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, в основе которых соблюдение в свое врем согласованных с Фондом принципов: содействие развитию свободного рынка газа и предотвращение восстановления коррупционных схем на разнице цен на газ, процветавших до 2016 года.

"Но в тех вариантах, которые предлагаются правительством, учитывается то, что уровень повышения цены, на котором настаивает МВФ, не подъемный для обычных граждан", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, в правительстве соглашались обсуждать незначительное поквартальное повышение цены на газ, которое не сильно отразилось бы на платежках граждан, а для наименее обеспеченных было бы вообще не ощутимым через механизм субсидий.

Также предлагалось уравнять цену газа для населения и промышленности, но населению установить так называемую льготную цену на определенный социальный объем потребления газа или дать отсрочку повышения цены, сказал источник.

Он добавил, что среди хороших вариантов было также предложение отнять цену транспортировки газа и в ценообразовании украинского газа ориентироваться на Hub0, а Hub+ применять только для импортного газа.

"Однако МВФ не соглашается ни на один из этих вариантов и продолжает выставлять Украине ультиматум: или поднятие цены на газ, или отказ от предоставления очередного транша, который нужен, в первую очередь, для обеспечения своевременного погашения внешних долгов. Но в то же время отказ же от обслуживания внешнего долга грозит для Украины подрывом международной репутации и ощутимой экономическим кризисом", – констатировал собеседник агентства.

Как сообщалось, одним из основных условий возобновления финансирования Украины по программе EFF МВФ называл принятие закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Верховная Рада 7 июня приняла закон о ВАКС. Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард 19 июня назвала это значимым шагом в борьбе с коррупцией, высказавшись о необходимости восстановить норму о его полномочиях, потерянную в ходе второго чтения.

Глава МВФ также отметила достижение договоренности с представителями украинской власти о продолжении тесного сотрудничества для своевременного выполнения других предусловий, прежде всего, касающихся цен на газ и соблюдения предельного дефицита госбюджета. "Это является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы", – подчеркнула К.Лагард.