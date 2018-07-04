Книжный ритейлер Barnes & Nobles за нарушения уволил CEO без выходного пособия

Крупнейшая сеть книжных магазинов США Barnes & Noble объявила об увольнении гендиректора Демоса Парнероса за нарушение корпоративной политики без выходного пособия, не уточнив, какие именно правила он не соблюдал.

В пресс-релизе отмечается, что увольнение Д.Парнероса "не было связано с разногласиями с компанией о ее финансовой отчетности, правилах или практике или с потенциальным мошенничеством". Barnes & Noble приняла решение по рекомендации своих юристов - фирмы Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.

Экс-CEO также покинул совет директоров ритейлера.

Компания начала поиск нового CEO, а пока руководство ее текущей деятельностью будет осуществлять группа топ-менеджеров, включающая финдиректора Аллена Листрома, директора по стимулированию сбыта Тима Мантела и вице-президента по магазинам Карла Хауха.

Предыдущий CEO Barnes & Noble Роналд Буар был уволен в 2016 году, поскольку они с компанией не сошлись во мнениях, и "его отставка была сочтена отвечающей интересам всех сторон". Д.Парнерос был назначен на этот пост в 2017 году, и за время его руководства капитализация Barnes & Noble сократилась на 32%, до менее чем $450 млн.

Компания Barnes & Noble, основанная в 1845 году, является лидером книжного рынка США как по числу торговых точек, так и по объемам продаж.