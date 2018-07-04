Экономика

19:02 04.07.2018

С "Газпрома" в пользу Украины уже взыскали более 100 млн грн

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С "Газпрома" в пользу Украины уже взыскали более 100 млн грн

С российского "Газпрома" в пользу Украины уже взыскали более 100 млн грн, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Мы уже взыскали более 100 млн грн из "Газпрома" в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 млн грн", - сообщил министр на своей странице в миклоблоге "Твиттер" в среду.

Ранее в этот день сообщалось, что согласно пояснительной записке к проекту решения Кабинета министров, на сегодня сумма взысканных с "Газпрома" средств на территории Украины составляет 72,798 млн грн в основном за счет акций и дивидендов ЧАО "Газтранзит".

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Минюстиции Украины намерено привлечь юридического советника для признания и исполнения решения украинского суда в иностранных юрисдикциях об уплате российским "Газпромом" 172 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции по решению Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Юрсоветник осуществит анализ возможности признания и обращения к исполнению решения украинского суда в Нидерландах и Великобритании.

Как сообщалось, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Позже сумма штрафа возросла уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату. Это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

Уже начался арест активов, принадлежащих "Газпрому" в Украине. В их перечень попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также акции "Института ЮжНИИГипрогаз " и "Газтранзита".

"Газпром" не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав.

Теги: #нафтогаз #газ #петренко #газпром #минюст
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