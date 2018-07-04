Экономика

18:55 04.07.2018

Курс гривни на межбанке в среду снизился более чем на 11 коп. к доллару США

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Курс гривни на межбанке в среду снизился более чем на 11 коп. к доллару США

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,44 грн/$1 с 26,325 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,43-26,45 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,438 грн/$1 с 26,2993 грн/$1. Торговый оборот составил $290,84 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $392,4 млн.

Теги: #курс #гривня
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